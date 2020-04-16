16.04.2020 15:15

Подтвержден диагноз корановирус у сотрудницы Вооруженных сил Харьковского гарнизона.

Информацию об этом подтвердил представитель регионального медиа-центра Минобороны Виталий Саранцев.



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"Это вчера подтвердилось. Она находится дома", — сказал он.

По данным командования Медицинских сил ВСУ, с 13 апреля военная амбулаторно лечилась от острого респираторного заболевания, сейчас ее состояние здоровья удовлетворительное.

Напомним, 15 апреля в Харькове коронавирус подтвердили у срочника Нацгвардии. У 20-летнего парня нормальная температура, болезнь протекает практически бессимптомно.