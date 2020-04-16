Подтвержден диагноз корановирус у сотрудницы Вооруженных сил Харьковского гарнизона.

Информацию об этом подтвердил представитель регионального медиа-центра Минобороны Виталий Саранцев.
"Это вчера подтвердилось. Она находится дома", — сказал он.
По данным командования Медицинских сил ВСУ, с 13 апреля военная амбулаторно лечилась от острого респираторного заболевания, сейчас ее состояние здоровья удовлетворительное.
Напомним, 15 апреля в Харькове коронавирус подтвердили у срочника Нацгвардии. У 20-летнего парня нормальная температура, болезнь протекает практически бессимптомно.
Сегодня все, посеянное ранее, обещает дать свои всходы, так что тех, кто долго и упорно шел к своей мечте, могут ждать приятные сюрпризы.
Утром ожидается непродолжительное прояснение, потом небо затянут облака. Без существенных осадков.
В Чистый четверг, по традиции, принято искупаться до восхода солнца – символически очиститься от грехов и суеты.
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