Главная Новости Медицина Подтвержден диагноз корановирус у сотрудницы Вооруженных сил Харьковского гарнизона.
16.04.2020  15:15   

Подтвержден диагноз корановирус у сотрудницы Вооруженных сил Харьковского гарнизона.

Информацию об этом подтвердил представитель регионального медиа-центра Минобороны Виталий Саранцев.


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"Это вчера подтвердилось. Она находится дома", — сказал он. 

По данным командования Медицинских сил ВСУ, с 13 апреля военная амбулаторно лечилась от острого респираторного заболевания, сейчас ее состояние здоровья удовлетворительное.

Напомним, 15 апреля в Харькове коронавирус подтвердили у срочника Нацгвардии. У 20-летнего парня нормальная температура, болезнь протекает практически бессимптомно. 

Источник:   ХТ
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, доставка, продуктов, группа риска, военнослужащий
 
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