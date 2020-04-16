16.04.2020 14:05

Минсоцполитики запускает информационную платформу «Помощь рядом»

Новый социальный проект должен создать условия для привлечения благотворительных, общественных организаций, бизнеса, волонтеров для оказания помощи людям, которые в ней нуждаются, и обеспечить координацию действий его участников.



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Министерством социальной политики введен информационную онлайн-платформу "Помощь рядом" для оказания адресной помощи уязвимым слоям населения в период карантина.

"Эта информационная платформа призвана помочь тем, кому нужна забота. Каждый может сделать заявку о том, кому нужна помощь. И все неравнодушные: бизнес, волонтеры, благотворители, общественные организации, и правительство, и местная власть, все вместе будем помогать людям ", - подчеркнула министр.

Руководительница Министерства объяснила, что пользователями данного сервиса определены структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения областных, Киевской городской государственных администраций, Донецкой и Луганской областных военно-гражданских администраций.

По словам Марины Лазебная, граждане смогут обращаться на "горячие" телефонные линии, которые будут работать при местных органах власти, и оставлять информацию о потребности в продуктах питания, средствах личной гигиены, бытовой химии, транспортных услугах для доставки этих товаров. Ежедневно на онлайн-платформе "Помощь рядом" будет размещаться информация о потребности в помощи и отчет о ее предоставлении.

Марина Лазебная подчеркнула, что благодаря этому социальному онлайн-проекта оперативно определяться потребности, будет предоставляться соответствующая помощь и социальные услуги, прежде всего, одиноким, одиноко проживающим гражданам пожилого возраста, одиноким, одиноко проживающим людям с инвалидностью, неполным семьям с детьми до 14 лет, в том числе детьми с инвалидностью и другим социально уязвимым слоям населения.

На селекторном совещании с участием представителей структурных подразделений по вопросам социальной защиты населения областных, Киевской городской государственных администраций, Донецкой и Луганской областных военно-гражданских администраций, состоявшейся в Минсоцполитики 15 апреля 2020 под председательством заместителя Министра Бориса Лебедцова, были обсуждены организационные вопросы функционирования социального сервиса.