В Харькове выздоровел еще один коронавирусный пациент

За последние сутки в регионе подтверждено 15 новых случаев заболевания COVID-19 жителей города Харьков (преимущественно), Змиевского, Красноградского, Лозовского и Валковского районов.
Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА, уточнив, что в области выздоровел еще один человек, больной коронавирусом.
Статистика на утро 16 апреля такова:
Всего в области зарегистрировано 100 подозрений на коронавирус (+21 за последние сутки), из них:
▪️ 40 случаев подтверждено;
▪️ 28 опровергнуто;
▪️ 2 больных выздоровели;
▪️ 1 человек умер.
Среди всех подтвержденных диагнозов COVID-19 (действующих 37) - 7 человек находится на самоизоляции, 30 - госпитализированы. 2 человека в реанимации, идут на поправку.
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Среди подозрений - 8 на самоизоляции, 24 госпитализированы.
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Священников среди лиц с подозрением или подтвержденных случаев нет. Есть один контактный. Информация, представленная в СМИ, об открытии уголовных производств в отношении священника является фейком.
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Среди подтвержденных случаев пять – у медиков. Среди них двое связаны непосредственно с обслуживанием больных COVID-19. Еще три подозрения у медработников еще не подтверждены.
В лабцентр всего поступило более 400 образцов больных пневмонией для проведения тестирования, 394 уже проверено, из них - 22 подтвержденных диагноза COVID-19. Всего в области с диагнозом «пневмония» госпитализированы 284 человека; пациентов, которые подключены к аппаратам ИВЛ - нет.
Сегодня все, посеянное ранее, обещает дать свои всходы, так что тех, кто долго и упорно шел к своей мечте, могут ждать приятные сюрпризы.
Утром ожидается непродолжительное прояснение, потом небо затянут облака. Без существенных осадков.
В Чистый четверг, по традиции, принято искупаться до восхода солнца – символически очиститься от грехов и суеты.
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