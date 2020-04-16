16.04.2020 11:41

В Харькове выздоровел еще один коронавирусный пациент

За последние сутки в регионе подтверждено 15 новых случаев заболевания COVID-19 жителей города Харьков (преимущественно), Змиевского, Красноградского, Лозовского и Валковского районов.



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Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА, уточнив, что в области выздоровел еще один человек, больной коронавирусом.

Статистика на утро 16 апреля такова:

Всего в области зарегистрировано 100 подозрений на коронавирус (+21 за последние сутки), из них:

▪️ 40 случаев подтверждено;

▪️ 28 опровергнуто;

▪️ 2 больных выздоровели;

▪️ 1 человек умер.



Среди всех подтвержденных диагнозов COVID-19 (действующих 37) - 7 человек находится на самоизоляции, 30 - госпитализированы. 2 человека в реанимации, идут на поправку.

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Среди подозрений - 8 на самоизоляции, 24 госпитализированы.

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Священников среди лиц с подозрением или подтвержденных случаев нет. Есть один контактный. Информация, представленная в СМИ, об открытии уголовных производств в отношении священника является фейком.

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Среди подтвержденных случаев пять – у медиков. Среди них двое связаны непосредственно с обслуживанием больных COVID-19. Еще три подозрения у медработников еще не подтверждены.

В лабцентр всего поступило более 400 образцов больных пневмонией для проведения тестирования, 394 уже проверено, из них - 22 подтвержденных диагноза COVID-19. Всего в области с диагнозом «пневмония» госпитализированы 284 человека; пациентов, которые подключены к аппаратам ИВЛ - нет.