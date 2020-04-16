Главная Новости Медицина У харківських поліклініках почали надавати послугу сурдоперекладу
16.04.2020  10:39   

У харківських поліклініках почали надавати послугу сурдоперекладу

Послугу сурдоперекладу з 15 квітня надають у міській поліклініці №24 та поліклініці Міської клінічної лікарні №27.


// city.kharkov.ua

Як повідомили у Департаменті цифрової трансформації,  тепер люди з вадами слуху можуть комфортно отримувати послуги, а персонал - легше налагоджувати контакт та виконувати роботу на більш високому рівні. Працює система через спеціальний планшет.

«Людина сканує QR-код та отримує можливість спілкуватися через чат, де голос співробітника транслюється у текст. Також на відеозв‘язок може вийти сурдоперекладач, якщо ситуація потребує детальнішої комунікації», - пояснили у департаменті. 

Послугу сурдоперекладу впровадили спільно з розробниками «ConnectPro» в партнерстві з компанією «Vodafone». Як повідомили в департаменті, недавно цю послугу почали надавати також у КП «Бюро технічної інвентаризації», а в подальшому подібними планшетами планується забезпечити кожну міську структуру.

Источник:   ХМР
 Тэги:  сурдоперевод, админуслуга, харьков, поликлиника, больница
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
19.02 Власть Геннадий Кернес прокомментировал новую услугу в БТИ 18.12 Общество Новости Харьковские известия теперь с сурдопереводом
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 