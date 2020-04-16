16.04.2020 10:39

У харківських поліклініках почали надавати послугу сурдоперекладу

Послугу сурдоперекладу з 15 квітня надають у міській поліклініці №24 та поліклініці Міської клінічної лікарні №27.



// city.kharkov.ua

Як повідомили у Департаменті цифрової трансформації, тепер люди з вадами слуху можуть комфортно отримувати послуги, а персонал - легше налагоджувати контакт та виконувати роботу на більш високому рівні. Працює система через спеціальний планшет.

«Людина сканує QR-код та отримує можливість спілкуватися через чат, де голос співробітника транслюється у текст. Також на відеозв‘язок може вийти сурдоперекладач, якщо ситуація потребує детальнішої комунікації», - пояснили у департаменті.



Послугу сурдоперекладу впровадили спільно з розробниками «ConnectPro» в партнерстві з компанією «Vodafone». Як повідомили в департаменті, недавно цю послугу почали надавати також у КП «Бюро технічної інвентаризації», а в подальшому подібними планшетами планується забезпечити кожну міську структуру.