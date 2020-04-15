Главная Новости Медицина У Харківській області - 25 хворих на коронавірус
15.04.2020  16:56   

У Харківській області - 25 хворих на коронавірус

Про це сьогодні, 15 квітня 2020 року, повідомили в Департаменті охорони здоров'я.


//24tv.ua
Станом на 16:00 в Харківській області зафіксовано 25 випадків захворювання на коронавірус.
 
Загалом по області було зафіксовано 79 підозр на COVID-19. За добу було лабораторно підтверджено 11 нових випадків захворювання, з них сім - у харків'ян. Були спростовані 26 підозр, один житель Харкова вилікувався, і один летальний випадок зафіксований у Валківському районі.
 
За даними Центру громадського здоров'я, станом на 9:00 14 квітня в Україні - 3764 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 108 летальних, 143 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 392 нових випадки.
Источник:   Міська рада
 Тэги:  карантин, коронавирус, харьков, 25 больных, пандемия, эпидемия
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
15.04 Армия Нацгвардия официально подтвердила заболевания срочника COVID-19 в Харькове (ВИДЕО) 15.04 Медицина От коронавируса на Харьковщине умерла 71-летняя женщина 15.04 Медицина Говорить о выходе из карантина сейчас нецелесообразно, – глава МОЗ
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 