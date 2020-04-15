15.04.2020 13:15

Харків'янам роздадуть ще один мільйон захисних масок

До Харкова надійшов другий мільйон медичних масок.



://city.kharkov.ua

Про це сьогодні, 15 квітня, у своєму Telegram-каналі повідомив Харківський міський голова Геннадій Кернес.



«Найближчим часом ми роздамо їх харків'янам. Акцентую, що другий мільйон масок, як і перший, буде розданий абсолютно безкоштовно за наступною схемою:



- 750 тисяч масок - через школи та дитсадки, їх отримають батьки для дітей і кожного члена сім'ї;

- 100 тисяч - через територіальні центри соціального захисту;

- 150 тисяч - для медиків і персоналу лікарень», - написав міський голова.



Також Геннадій Кернес повідомив, що для пологового будинку №3 за кошти бюджету міста був придбаний апарат інтенсивної штучної вентиляції легенів для новонароджених, який надійде до Харкова найближчим часом.