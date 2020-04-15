Харків'янам роздадуть ще один мільйон захисних масок

До Харкова надійшов другий мільйон медичних масок.
Про це сьогодні, 15 квітня, у своєму Telegram-каналі повідомив Харківський міський голова Геннадій Кернес.
«Найближчим часом ми роздамо їх харків'янам. Акцентую, що другий мільйон масок, як і перший, буде розданий абсолютно безкоштовно за наступною схемою:
- 750 тисяч масок - через школи та дитсадки, їх отримають батьки для дітей і кожного члена сім'ї;
- 100 тисяч - через територіальні центри соціального захисту;
- 150 тисяч - для медиків і персоналу лікарень», - написав міський голова.
Також Геннадій Кернес повідомив, що для пологового будинку №3 за кошти бюджету міста був придбаний апарат інтенсивної штучної вентиляції легенів для новонароджених, який надійде до Харкова найближчим часом.
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