15.04.2020 09:24

Неустойчивая погода и магнитные бури - как сберечь хорошее самочувствие

На этой неделе синоптики пообещали изменчивую погоду, а астрономы – магнитные бури, в свою очередь может сказаться на самочувствии людей. Поэтому медики рекомендуют высыпаться, правильно питаться и избегать стрессов.



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Снижение древной тепрературы с 16 до 11 градусов тепла, ночью заморозки как на поверхности почвы, так и в воздухе, а еще сильные порывы ветра, местами 15-20 м/с и дожди, местами возможно даже с мокрым снегом. Такую неустойчивую погоду на этой неделе прогнозируют синоптики. Астрономы же обещают магнитные бури, которые продлятся в течение нескольких дней с 15 по 19 апреля.

А медики в свою очередь предупреждают, что вот такие перепады температур, осадки и шквальный ветер не лучшим образом может сказаться на здоровье людей, особенно метеозависимых.



Головная боль, раздражительность, перепады настроения, сонливость, слабость, повышение артериального давления - перечень симпотомов ухудшение самочувствия. Сильные магнитные колебания влияют на людей с повышенным артериальным давлением, отмечают специалисты, поэтому им рекомендуют всегда с собой иметь лекарства, а вот тем у кого давление понижено, – больше отдыхать.



Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф

Люди реагируют на магнитную бурю по-разному. Одни плохо себя чувствуют за два-три дня до ее начала, другие - во время шторма, третьи - через сутки-двое. У многих они вызывают недомогание, мигрени, учащенное сердцебиение. У пожилых людей повышается частота инфарктов миокарда и инсультов. В случае метеочувствительности, поможет прогноз магнитных бурь, чтобы разумно спланировать свои дела и не "налететь в шторм на рифы".



Тем более что от негативного влияния магнитных бурь уберечься, говорят специалисты, надо высыпаться; уменьшить количество выпитого кофе, пить больше воды, придерживаться здорового питания, избегать стрессов, а вот прогулки на свежем воздухе через карантин заменить проветриваемой комнате и ежедневной зарядкой дома.



Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф

Не употреблять алкоголь, воздержаться от больших физических, психологических, умственных нагрузках. В дни магнитных бурь в крови повышается уровень холестерина. Поэтому старайтесь не есть жирного и сладкого.



Но так и или иначе медики рекомендуют всегда следить за своим здоровьем. И если головная боль или слабость ощущаются постоянно, не списывать это только на погоду или магнитные бури, это может свидетельствовать о серьезных заболеваниях. Поэтому лучше обратиться к семейному врачу и пройти обследование на наличие каких-то недугов или хронических патологий.