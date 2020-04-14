14.04.2020 19:54

«Большая украинская энциклопедия» пополнилась статьями харьковских специалистов

Сотрудники из фармацевтического университета первыми в стране откликнулись на просьбу Государственного научного учреждения "Энциклопедическое издательство" по поводу обновления портала.



//kharkivoda.gov.ua

Харьковские специалисты подготовили медицинские статьи для портала

„В условиях чрезвычайной ситуации, вызванной пандемией коронавируса COVID-19, растет спрос на научно взвешенную и правдивую информацию. Именно поэтому Государственное научное учреждение «Энциклопедическое издательство» обратилось ко всем специалистам медицинского профиля с просьбой предоставить статьи по актуальным проблемам жизненных вызовов (направление «Медицина») для публикации на портале Большой украинской энциклопедии ”, - рассказывают в Государственном комитете телевидения и радиовещания Украины.

Специалисты из Национального фармацевтического университета (г. Харьков), сотрудники кафедр микробиологии, вирусологии и иммунологии, клинической лабораторной диагностики, фармакотерапии и управления качеством в максимально сжатые сроки подготовили и прислали статьи на актуальные темы современности.

Директор ГНУ «Энциклопедическое издательство» Алла Киридон от имени коллектива выразила благодарность ректору Национального фармацевтического университета Алле Котвицкой и всем научно-педагогическим работникам НФаУ, которые присоединились к этой работе.

Напомним, Государственное научное учреждение «Энциклопедическое издательство», которое принадлежит сфере управления Госкомтелерадио, продолжает работать над двумя версиями Большой украинской энциклопедии – многотомным печатным изданием и современным справочным онлайн-сервисом БУЭ. От печатной версии БУЭ, первый том которой вышел в 2016 году, электронный портал отличатся тем, что статьи на нем представлены в большем формате, они имеют аудиоверсии, а это дает доступ к энциклопедии пользователям с нарушением зрения. К тому же статьи сопровождаются дополнительными видео - и аудиоматериалами, они насыщены большим количеством иллюстраций – фотографиями, картами, схемами, графиками, диаграммами, рисунками и тому подобное. Особенностью этого электронного портала является авторизация статей, объективность изложения, достоверность фактов.