Главная Новости Медицина «Большая украинская энциклопедия» пополнилась статьями харьковских специалистов
14.04.2020  19:54   

«Большая украинская энциклопедия» пополнилась статьями харьковских специалистов

Сотрудники из фармацевтического университета первыми в стране откликнулись на просьбу Государственного научного учреждения "Энциклопедическое издательство" по поводу обновления портала.


//kharkivoda.gov.ua
Харьковские специалисты подготовили медицинские статьи для портала
 
„В условиях чрезвычайной ситуации, вызванной пандемией коронавируса COVID-19, растет спрос на научно взвешенную и правдивую информацию. Именно поэтому Государственное научное учреждение «Энциклопедическое издательство» обратилось ко всем специалистам медицинского профиля с просьбой предоставить статьи по актуальным проблемам жизненных вызовов (направление «Медицина») для публикации на портале Большой украинской энциклопедии”, - рассказывают в Государственном комитете телевидения и радиовещания Украины.
 
Специалисты из Национального фармацевтического университета (г. Харьков), сотрудники кафедр микробиологии, вирусологии и иммунологии, клинической лабораторной диагностики, фармакотерапии и управления качеством в максимально сжатые сроки подготовили и прислали статьи на актуальные темы современности.
 
Директор ГНУ «Энциклопедическое издательство» Алла Киридон от имени коллектива выразила благодарность ректору Национального фармацевтического университета Алле Котвицкой и всем научно-педагогическим работникам НФаУ, которые присоединились к этой работе.
 
Напомним, Государственное научное учреждение «Энциклопедическое издательство», которое принадлежит сфере управления Госкомтелерадио, продолжает работать над двумя версиями Большой украинской энциклопедии – многотомным печатным изданием и современным справочным онлайн-сервисом БУЭ. От печатной версии БУЭ, первый том которой вышел в 2016 году, электронный портал отличатся тем, что статьи на нем представлены в большем формате, они имеют аудиоверсии, а это дает доступ к энциклопедии пользователям с нарушением зрения. К тому же статьи сопровождаются дополнительными видео - и аудиоматериалами, они насыщены большим количеством иллюстраций – фотографиями, картами, схемами, графиками, диаграммами, рисунками и тому подобное. Особенностью этого электронного портала является авторизация статей, объективность изложения, достоверность фактов.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  коронавирус, энциклопедия, харьков, специалисты
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
14.04 Спорт Харьковский марафон пройдет в октябре 14.04 Медицина У Харківській області - 14 хворих на коронавірус 14.04 Власть Геннадій Кернес обговорив з Олександром Ярославським створення в Харкові центру вірусології, де працюватимуть над створенням вакцини від коронавірусу
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 