У 11-месячного ребенка коронавирус не нашли

Медики сняли подозрение диагноза COVID-19
У 11-месячного ребенка подозрение на коронавирус опровергнуто, сообщил на своей странице в Facebook председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер.
Напомним, ребенок вместе с матерью был госпитализирован в реанимационное отделение областной детской инфекционной больницы. Это было сделано из-за возраста пациента. При госпитализации младенец чувствовал себя удовлеторительно. Его планировали перевести в обычную палату.
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