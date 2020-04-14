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14.04.2020  11:06   

У 11-месячного ребенка коронавирус не нашли

Медики сняли подозрение диагноза COVID-19


// Facebook

У 11-месячного ребенка подозрение на коронавирус опровергнуто, сообщил на своей странице в Facebook председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер.

Напомним, ребенок вместе с матерью был госпитализирован в реанимационное отделение областной детской инфекционной больницы. Это было сделано из-за возраста пациента. При госпитализации младенец чувствовал себя удовлеторительно. Его планировали перевести в обычную палату.

Тэги:  карантин, коронавирус, харьков, подозрение
 
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