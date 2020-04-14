Новые заболевшие COVID-19: выясняют круг контактных лиц

За последние сутки подтверждено 3 случая заболевания COVID-19 у жителей Харькова.
Люди госпитализированы, не в тяжелом состоянии, сообщил на своей странице в Facebook председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер.
По одному из случаев установлен круг контактных лиц, по другим двум - работа продолжается.
Итак, имеем такой результат. За весь период регистрации в регионе - 70 случаев подозрения на COVID-19 (+10 за последние сутки), из них:
▪️14 подтверждено.
▪️26 опровергнуто.
Никто не выздоровел и не умер.
Смотрите на привычные вещи под новым углом, это позволит придумать изящное решение сложной задачи или найти остроумный выход из житейской ситуации.
Облачная погода продержится весь день. Ночной дождь утром сменится мокрым снегом. К обеду осадки прекратятся.
14 апреля 1990 года образована команда КВН Харьковского авиационного института «Люди в белом».
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