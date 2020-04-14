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14.04.2020  10:07   

Новые заболевшие COVID-19: выясняют круг контактных лиц

За последние сутки подтверждено 3 случая заболевания COVID-19 у жителей Харькова.


// Facebook

Люди госпитализированы, не в тяжелом состоянии, сообщил на своей странице в Facebook председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер.

По одному из случаев установлен круг контактных лиц, по другим двум - работа продолжается.

Итак, имеем такой результат. За весь период регистрации в регионе - 70 случаев подозрения на COVID-19 (+10 за последние сутки), из них:
▪️14 подтверждено.
▪️26 опровергнуто.

Никто не выздоровел и не умер.

Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, больница, лечение
 
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