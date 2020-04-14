14.04.2020 10:07

Новые заболевшие COVID-19: выясняют круг контактных лиц

За последние сутки подтверждено 3 случая заболевания COVID-19 у жителей Харькова.



// Facebook

Люди госпитализированы, не в тяжелом состоянии, сообщил на своей странице в Facebook председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер.



По одному из случаев установлен круг контактных лиц, по другим двум - работа продолжается.



Итак, имеем такой результат. За весь период регистрации в регионе - 70 случаев подозрения на COVID-19 (+10 за последние сутки), из них:

▪️14 подтверждено.

▪️26 опровергнуто.



Никто не выздоровел и не умер.