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14.04.2020  09:50   

Мужчина, которому воткнули нож в голову, умер в больнице

По информации соцсетей, смерть наступила 13 апреля.


// Facebook

Смерть мужчины подтвердили в мэрии со ссылкой на и.о. заместителя главного врача Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи по хирургической службе Андрея Соцкого

Напомним, 9 апреля возле подъезда жилого дома по улице Владислава Зубенко 31-летняя местная жительница ударила мужчину ножом в голову. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии, женщину задержали.Следователями Московского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст.  15 ч. 1 ст .115 (покушение на убийство) уголовного кодекса Украины.

Тэги:  смерть, нож, харьков, умер в больнице
 
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