Мужчина, которому воткнули нож в голову, умер в больнице

По информации соцсетей, смерть наступила 13 апреля.
Смерть мужчины подтвердили в мэрии со ссылкой на и.о. заместителя главного врача Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи по хирургической службе Андрея Соцкого
Напомним, 9 апреля возле подъезда жилого дома по улице Владислава Зубенко 31-летняя местная жительница ударила мужчину ножом в голову. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии, женщину задержали.Следователями Московского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст .115 (покушение на убийство) уголовного кодекса Украины.
Смотрите на привычные вещи под новым углом, это позволит придумать изящное решение сложной задачи или найти остроумный выход из житейской ситуации.
Облачная погода продержится весь день. Ночной дождь утром сменится мокрым снегом. К обеду осадки прекратятся.
14 апреля 1990 года образована команда КВН Харьковского авиационного института «Люди в белом».
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