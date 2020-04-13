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13.04.2020  16:46   

У Харківській області - 11 хворих на коронавірус

Про це сьогодні, 13 квітня 202 року, повідомили в Департаменті охорони здоров'я.


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Станом на 16:00 у Харківській області зафіксовано 11 випадків захворювання на коронавірус.
 
Про це сьогодні, 13 квітня, повідомили в Департаменті охорони здоров'я. Сім осіб серед з хворих - жителі Харкова.
 
Всього по області було зафіксовано 60 підозр на COVID-19: у 20 з них діагноз не підтвердився, ще 29 проб обробляються.
 
За даними Центру громадського здоров'я, станом на 9:00 13 квітня в Україні 3102 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 93 летальних, 97 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 325 нових випадків.
Источник:   Міська рада
 Тэги:  карантин, коронавирус, харьков, 11 больных, пандемия, эпидемия
 
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