13.04.2020 10:49

У перинатальному центрі народилася королівська двійня

94 дитини народилося в Харкові за останні три дні - 10, 11 і 12 квітня.



// city.kharkov.ua

Як повідомили в Харківському міському центрі здоров'я, в п'ятницю, 10 квітня, народилося 45 дітей: 17 хлопчиків і 28 дівчаток, в тому числі одна двійня - хлопчик і дівчинка, які з'явилися на світ у Харківському обласному перинатальному центрі.

У суботу, 11 квітня, було 26 новонароджених: 13 хлопчиків і 13 дівчаток.



У неділю, 12 квітня, на світ з'явилося 23 дитини: 15 хлопчиків і 8 дівчаток.