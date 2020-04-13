У перинатальному центрі народилася королівська двійня

94 дитини народилося в Харкові за останні три дні - 10, 11 і 12 квітня.
Як повідомили в Харківському міському центрі здоров'я, в п'ятницю, 10 квітня, народилося 45 дітей: 17 хлопчиків і 28 дівчаток, в тому числі одна двійня - хлопчик і дівчинка, які з'явилися на світ у Харківському обласному перинатальному центрі.
У суботу, 11 квітня, було 26 новонароджених: 13 хлопчиків і 13 дівчаток.
У неділю, 12 квітня, на світ з'явилося 23 дитини: 15 хлопчиків і 8 дівчаток.
Хороший день, чтобы посвятить его занятию своими текущими делами. Постарайтесь больше внимания обращать на позитивные моменты, которых сегодня будет немало.
В этот день в Харькове небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.
Ежегодно 13 апреля отмечается Всемирный день рок-н-ролла – праздник единомышленников, для которых рок-н-ролл стал не только музыкой, а стилем и образом жизни.
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