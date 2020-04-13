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13.04.2020  10:49   

У перинатальному центрі народилася королівська двійня

94 дитини народилося в Харкові за останні три дні - 10, 11 і 12 квітня.


// city.kharkov.ua

Як повідомили в Харківському міському центрі здоров'я, в п'ятницю, 10 квітня, народилося 45 дітей: 17 хлопчиків і 28 дівчаток, в тому числі одна двійня - хлопчик і дівчинка, які з'явилися на світ у Харківському обласному перинатальному центрі.

У суботу, 11 квітня, було 26 новонароджених: 13 хлопчиків і 13 дівчаток.

У неділю, 12 квітня, на світ з'явилося 23 дитини: 15 хлопчиків і 8 дівчаток.

Источник:   ХМР
 Тэги:  родились, двойня, харьков
 
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