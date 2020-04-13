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13.04.2020  09:54   

В Харькове и области – 11 больных коронавирусом

На Харьковщине на утро 13 апреля количество заболевших осталось без изменения.


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По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 12 апреля в Украине 3102 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 93 летальных, 97 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 325 новых случаев.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 194 случая;
Волынская область - 78 случаев;
Днепропетровская область - 60 случаев;
Донецкая область - 11 случаев;
Житомирская область - 94 случая;
Закарпатская область - 92 случая;
Запорожская область - 85 случаев;
Ивано-Франковская область - 300 случаев;
Кировоградская область - 142 случая;
м. Киев - 495 случаев;
Киевская область - 216 случаев;
Львовская область - 124 случая;
Луганская область - 3 случая;
Николаевская область - 5 случаев;
Одесская область - 69 случаев;
Полтавская область - 25 случаев;
Ровенская область - 125 случаев;
Сумская область - 74 случая;
Тернопольская область - 273 случая;
Харьковская область - 11 случаев;
Херсонская область - 31 случай;
Хмельницкая область - 22 случая;
Черновицкая область - 462 случая;
Черкасская область - 102 случая;
Черниговская область - 9 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 13 апреля 2020 в Центр поступило 704 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 11 136 сообщений о подозрении на COVID-19.

Источник:   МОЗ
 Тэги:  карантин, коронавирус, харьков, тест, диагностика, лабораторный центр
 
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