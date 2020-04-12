12.04.2020 10:09

Коронавирус: еще три человека заболели на Харьковщине (ФОТО)

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, за 11 апреля было зафиксировано 266 новых случаев заболевания - в том числе 3 в Харьковской области.



Коронавирус: еще три человека заболели на Харьковщине (ФОТО)



"За прошедший день заболело 266 человек. Всего у нас 277 случаев, 83 из них - летальные. Выздоровели 89 человек", - подчеркнули в министерстве.

Причем выздоровшего в Киевской области харьковского чиновника Скоробогача, статистики минздрава ранее зачисляли к количеству подозрений в Харькове, а вносить в статистику выздоровевших в регионе «не торопятся».

На самоизоляции и в медучреждениях Харьков находится примерно одинаковое количество с подозрением на инфицирование коронавирусом - по 24 человека. Смертельных случаев нет. В лечении 11 заболевших используют аппараты ИВЛ по мере необходимости.

По информации Харьковской облгосадминистрации, все заболевшие на 12 апреля - женщины 39, 42 и 62 лет. Они проживают в Харькове, Лозовой и Балаклее. Сейчас все находятся в больнице. В тяжелом состоянии никого нет.

"Одна из заболевших - медик, работала в Кропивницком. Вторая - контактировала с мужчиной, у которого подтвержден диагноз. По третьей - происхождение заболевания уточняется, пребывание за границей отрицает", - отметил глава ОГА Алексей Кучер.

По данным Минздрава, коронавирус официально зафиксирован во всех регионах Украины.

Больше всего заболевших коронавирусом в Киеве (416 случаеы) и Черновицкой области (432 случая). На третьем месте по численности заболевших - Ивано-Франковская область (291 случай).

Напомним, 10 апреля диагноз подтвердился у двух человек. Один из них - 38-летний житель города Харькова, второй - 65-летний мужчина из города Лозовая.

Ранее не подтвердилось подозрение на заболевание коронавирусом ребенка из города Лозовая.

Со списком медучреждений, в которых будут лечить больных коронавирсуом из Харькова и области, можно ознакомиться здесь.