Главная Новости Медицина МОЗ обновило протокол лечения больных COVID-19, чтобы эффективно бороться с Коронавирусной инфекцией
11.04.2020  11:12   

МОЗ обновило протокол лечения больных COVID-19, чтобы эффективно бороться с Коронавирусной инфекцией

Министерство здравоохранения обновило протокол лечения больных COVID-19, определив более четкий алгоритм применения лекарственных средств, а также возможность применять препарат «Фавипиравир».


://facebook.com

Эти изменения были внесены на основе новых данных японского, австрийского и других мировых регуляторов по результатам совещания украинских ведущих врачей и экспертов. Об этом сообщил Министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«Над обновлением протокола лечения больных COVID-19 мы работаем постоянно. В круглосуточном режиме отслеживаем лучший практический опыт других стран в борьбе с коронавируса, а также собственный, и будем при необходимости вносить в протокол изменения для более эффективного результата лечения. В частности, сегодня наши специалисты определили более четкий алгоритм применения лекарственных средств, а также возможность применять препарат «Фавипиравир», - отметил Максим Степанов.

В обновленной версии документа также указано подробную информацию о дозировок препаратов, изложены усовершенствованный алгоритм действий медиков в случае ухудшения состояния пациентов, а также обновлен противопоказания - согласно актуализированной версии бельгийской установки (рекомендации по лечению больных COVID-19).

Источник:   Правительственный портал
 Тэги:  коронавирус, лечение, обеспечение, лекарства, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
11.04 Медицина На Харьковщине два новых случая заражения COVID-19 10.04 Криминал и происшествия Крупная взятка и мзда ежемесячно: хитрый коп хотел нажиться на работе предприятия во время карантина 10.04 Медицина У Харківській області - шість хворих на коронавірус
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 