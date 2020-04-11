11.04.2020 11:12

МОЗ обновило протокол лечения больных COVID-19, чтобы эффективно бороться с Коронавирусной инфекцией

Министерство здравоохранения обновило протокол лечения больных COVID-19, определив более четкий алгоритм применения лекарственных средств, а также возможность применять препарат «Фавипиравир».



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Эти изменения были внесены на основе новых данных японского, австрийского и других мировых регуляторов по результатам совещания украинских ведущих врачей и экспертов. Об этом сообщил Министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«Над обновлением протокола лечения больных COVID-19 мы работаем постоянно. В круглосуточном режиме отслеживаем лучший практический опыт других стран в борьбе с коронавируса, а также собственный, и будем при необходимости вносить в протокол изменения для более эффективного результата лечения. В частности, сегодня наши специалисты определили более четкий алгоритм применения лекарственных средств, а также возможность применять препарат «Фавипиравир», - отметил Максим Степанов.

В обновленной версии документа также указано подробную информацию о дозировок препаратов, изложены усовершенствованный алгоритм действий медиков в случае ухудшения состояния пациентов, а также обновлен противопоказания - согласно актуализированной версии бельгийской установки (рекомендации по лечению больных COVID-19).