11.04.2020 10:45

В больницах отныне должны принимать без взяток и «благотворительных» взносов

С апреля больницы сами заинтересованы сделать максимум операций и оказать пациентам больше услуг, так как от этого зависит их финансирование.



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Об этом в интервью рассказал бывший заместитель министра здравоохранения в каденцию главы Минздрава Зоряны Скалецкой, врач-хирург в Национальном институте хирургии и трансплантологии им. А.А.Шалимова НАМН Украины Михаил Загрийчук.

Если ранее финансирование больницы было привязано к числу коек и предоставлялось по умолчанию, то с апреля оно определяется числом сделанных операций, за каждую из которых больница получает деньги из госбюджета, если эти операции входят в пакет государственных гарантий.

"Больница в конце месяца подает отчет в Национальную службу здоровья: что "мы за этот месяц оказали такое-то количество услуг - пожалуйста, пересчитайте нам деньги". И НСЗУ будет платить лечебному заведению, соответственно пациент ничего не платит, но лечебное заведение получает свое финансирование и распоряжается этими деньгами: платит зарплаты и т.д.", - рассказал UBR.ua Михаил Загрийчук.