11.04.2020 10:20

На Харьковщине два новых случая заражения COVID-19

На сегодняшний день в Харьковской области официально подтверждено 8 случаев заболевания



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В Минздраве опубликовали статистику заболеваемости в Украине коронавирусной инфекцией COVID-19, согласно которой, по состоянию на 11 апреля, в Харьковской области официально подтверждено два новых случая заражения.



Всего по стране за сутки зафиксировали 308 новых случаев заражения.