На Харьковщине два новых случая заражения COVID-19

На сегодняшний день в Харьковской области официально подтверждено 8 случаев заболевания
В Минздраве опубликовали статистику заболеваемости в Украине коронавирусной инфекцией COVID-19, согласно которой, по состоянию на 11 апреля, в Харьковской области официально подтверждено два новых случая заражения.
Всего по стране за сутки зафиксировали 308 новых случаев заражения.
Идеальное время, чтобы разобраться со старыми завалами, завершить очередной этап своих дел, или даже довести какое-либо важное дело до логического завершения.
Ночью заморозки, днем прохладно и облачно: погода согласна с карантином и шепчет: «Сидите дома».
11 апреля 1945 года узники Бухенвальда подняли восстание, в результате которого лагерь был ликвидирован восставшими.
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