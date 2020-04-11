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11.04.2020  10:20   

На Харьковщине два новых случая заражения COVID-19

На сегодняшний день в Харьковской области официально подтверждено 8 случаев заболевания


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В Минздраве опубликовали статистику заболеваемости в Украине коронавирусной инфекцией COVID-19, согласно которой, по состоянию на 11 апреля, в Харьковской области официально подтверждено два новых случая заражения.

Всего по стране за сутки зафиксировали 308 новых случаев заражения.

Источник:   Коронавирус в Украине
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, больничный, оплата, самоизоляция
 
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