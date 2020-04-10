10.04.2020 11:19

Территорию ХПИ дезинфицируют генератором для маскировки военной техники (ФОТО)

Изобретение учеными Учебно-научного института энергетики, электроники и электромеханики ХПИ используют для борьбы с коронавирусом.



// kpi.kharkov.ua

Санитарную очистку помещений и территорий университетского кампуса НТУ ХПИ проводят с помощью аэрозольного генератора, сообщили в вузе.

Генератор разработан на кафедре общей электротехники НТУ ХПИ , он распыляет порошки, которые способны маскировать военную технику в тепловом диапазоне и имитировать ложные цели для радиолокаторов.

Новая технология, примененная для создания устройства, также позволяет распределять жидкость для санитарной обработки по всему периметру территории в виде тумана. Для дезинфекции было использовано 100 литров антисептического средства и обработана часть территории ХПИ.

По словам ученых ХПИ, обычный полив дезинфекторами приводит к значительному перерасходу воды, поскольку она скатывается с поверхности. Обработка ручными средствами распыления — занимает много времени. Таким образом, в ХПИ было принято решение применить аэрозольный генератор.



Создатели установки говорят, что по производительности устройство превышает мировые аналоги: «Опыт развитых стран мира показывает, что эффективная дезинфекция обеспечивается в случае, когда антисептическое средство распыляется в виде тумана и заполняет все щели, а жидкость оседает на поверхности даже в труднодоступных местах. Наша технология позволяет экономить время и средство во время обеззараживания территории. Устройство может распылять в виде тумана более 600 литров дезинфектора в час, и таким образом обработать за это время более 3000 кв.м.».



