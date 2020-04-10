Харьковчанка, у которой диагностирован новый случай коронавируса, переведена из реанимации в палату

За последние сутки в Харьковской области лабораторно подтвержден еще один случай заболевания COVID-19.
Заболевшая – харьковчанка, пребывание за границей отрицает, не медицинский работник, сообщил на своей странице в Facebook председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер,
Женщина была госпитализирована в инфекционную больницу, сейчас переведена из реанимации в палату. Круг контактных лиц установлен - 4 члена семьи, находящихся на самоизоляции.
Также на сутки появилось 3 новых подозрения (2 человека госпитализированы, 1 - на самоизоляции, не является медицинскими работниками).
Опровергнуто еще 5 случаев подозрений.
То есть за весь период регистрации в области зафиксировано всего 46 случаев подозрений, из которых:
– 6 случаев подтверждено;
– 14 опровергнуто;
– 26 случаев подозрений на обследовании.
Все подтвержденные случаи заболевания - у харьковчан.
Если в общении с окружающими у вас возникнут какие-либо трения, лучшим решением будет переключить внимание, и возникшие проблемы решатся сами собой.
С самого утра небо в Харькове покроется облаками, которые продержатся до конца дня. Днем ожидается мелкий дождь, который к вечеру может усилиться.
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