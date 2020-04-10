10.04.2020 10:25

Харьковчанка, у которой диагностирован новый случай коронавируса, переведена из реанимации в палату

За последние сутки в Харьковской области лабораторно подтвержден еще один случай заболевания COVID-19.



// Facebook

Заболевшая – харьковчанка, пребывание за границей отрицает, не медицинский работник, сообщил на своей странице в Facebook председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер,

Женщина была госпитализирована в инфекционную больницу, сейчас переведена из реанимации в палату. Круг контактных лиц установлен - 4 члена семьи, находящихся на самоизоляции.



Также на сутки появилось 3 новых подозрения (2 человека госпитализированы, 1 - на самоизоляции, не является медицинскими работниками).



Опровергнуто еще 5 случаев подозрений.



То есть за весь период регистрации в области зафиксировано всего 46 случаев подозрений, из которых:

– 6 случаев подтверждено;

– 14 опровергнуто;

– 26 случаев подозрений на обследовании.



Все подтвержденные случаи заболевания - у харьковчан.