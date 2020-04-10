Главная Новости Медицина Харьковчанка, у которой диагностирован новый случай коронавируса, переведена из реанимации в палату
10.04.2020  10:25   

Харьковчанка, у которой диагностирован новый случай коронавируса, переведена из реанимации в палату

За последние сутки в Харьковской области лабораторно подтвержден еще один случай заболевания COVID-19.


// Facebook

Заболевшая – харьковчанка, пребывание за границей отрицает, не медицинский работник, сообщил на своей странице в Facebook председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер,

Женщина была госпитализирована в инфекционную больницу, сейчас переведена из реанимации в палату. Круг контактных лиц установлен - 4 члена семьи, находящихся на самоизоляции.

Также на сутки появилось 3 новых подозрения (2 человека госпитализированы, 1 - на самоизоляции, не является медицинскими работниками).

Опровергнуто еще 5 случаев подозрений.

То есть за весь период регистрации в области зафиксировано всего 46 случаев подозрений, из которых:
– 6 случаев подтверждено;
– 14 опровергнуто;
– 26 случаев подозрений на обследовании.

Все подтвержденные случаи заболевания - у харьковчан.

Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, стаиистика, тест, диагностика
 
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