Новое оборудование для диагностики коронавируса скоро появится в Харькове

В ближайшее время мы ожидаем новое лабораторное оборудование - портативные системы для диагностики COVID-19.
Окончательного решения относительно того, где именно будут они размещены, еще нет, сообщили в пресс-службе ХОГА.
Оборудование успешно применяется в диагностических целях в Европе и в Украине, в частности - на базе Александровской клинической больницы г. Киева и Киевской городской клинической больницы № 4.
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На одной диагностической системе в сутки можно проводить 24 исследования.
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Верифицировать такую лабораторию будет Харьковский областной центр лабораторных исследований.
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Напосним, сейчас областной лабцентр может проводить 100 исследований в сутки на базе вирусологической лаборатории. Однако при необходимости может быть приобщена лаборатория особо опасных инфекций - тогда эта цифра достигнет 200 исследований в сутки.
Если в общении с окружающими у вас возникнут какие-либо трения, лучшим решением будет переключить внимание, и возникшие проблемы решатся сами собой.
С самого утра небо в Харькове покроется облаками, которые продержатся до конца дня. Днем ожидается мелкий дождь, который к вечеру может усилиться.
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