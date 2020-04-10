10.04.2020 09:43

Новое оборудование для диагностики коронавируса скоро появится в Харькове

В ближайшее время мы ожидаем новое лабораторное оборудование - портативные системы для диагностики COVID-19.



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Окончательного решения относительно того, где именно будут они размещены, еще нет, сообщили в пресс-службе ХОГА.

Оборудование успешно применяется в диагностических целях в Европе и в Украине, в частности - на базе Александровской клинической больницы г. Киева и Киевской городской клинической больницы № 4.

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На одной диагностической системе в сутки можно проводить 24 исследования.

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Верифицировать такую ​​лабораторию будет Харьковский областной центр лабораторных исследований.

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Напосним, сейчас областной лабцентр может проводить 100 исследований в сутки на базе вирусологической лаборатории. Однако при необходимости может быть приобщена лаборатория особо опасных инфекций - тогда эта цифра достигнет 200 исследований в сутки.