Главная Новости Медицина Новое оборудование для диагностики коронавируса скоро появится в Харькове
10.04.2020  09:43   

Новое оборудование для диагностики коронавируса скоро появится в Харькове

В ближайшее время мы ожидаем новое лабораторное оборудование - портативные системы для диагностики COVID-19.


// Facebook

Окончательного решения относительно того, где именно будут они размещены, еще нет, сообщили в пресс-службе ХОГА.

Оборудование успешно применяется в диагностических целях в Европе и в Украине, в частности - на базе Александровской клинической больницы г. Киева и Киевской городской клинической больницы № 4.

На одной диагностической системе в сутки можно проводить 24 исследования.

Верифицировать такую ​​лабораторию будет Харьковский областной центр лабораторных исследований.

Напосним, сейчас областной лабцентр может проводить 100 исследований в сутки на базе вирусологической лаборатории. Однако при необходимости может быть приобщена лаборатория особо опасных инфекций - тогда эта цифра достигнет 200 исследований в сутки.

Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, тест, диагностика, лабораторный центр
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
10.04 Общество Міська батьківська рада передала маски до дитячої лікарні №16 10.04 Медицина Территорию ХПИ дезинфицируют генератором для маскировки военной техники (ФОТО) 10.04 Культура и Туризм У галереї «Мистецтво Слобожанщини» відбудеться онлайн-виставка писанок
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 