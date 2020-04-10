Определены места обсервации харьковчан, прибывающих из-за границы

Людей будут размещать на базе трех больниц и одного санатория.
Для обсервации лиц, прибывших из-за границы на территорию Харьковской области, определены 4 лечебно-профилактических учреждения.
В список вошли: КНП «Городская многопрофильная больница №18» Харьковского городского совета,
КНП «Городская клиническая больница №31» Харьковского городского совета,
КНП «Городской клинический родильный дом №6» Харьковского городского совета,
КНП ХОР «Областной детский туберкулезный клинический санаторий».
Если в общении с окружающими у вас возникнут какие-либо трения, лучшим решением будет переключить внимание, и возникшие проблемы решатся сами собой.
С самого утра небо в Харькове покроется облаками, которые продержатся до конца дня. Днем ожидается мелкий дождь, который к вечеру может усилиться.
Развитию автомобильного дела в Харькове поспособствовали скачки.
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