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10.04.2020  09:28   

Определены места обсервации харьковчан, прибывающих из-за границы

Людей будут размещать на базе трех больниц и одного санатория.


://gx.net.ua

Для обсервации лиц, прибывших из-за границы на территорию Харьковской области, определены 4 лечебно-профилактических учреждения.

В список вошли: КНП «Городская многопрофильная больница №18» Харьковского городского совета,
КНП «Городская клиническая больница №31» Харьковского городского совета,
КНП «Городской клинический родильный дом №6» Харьковского городского совета,
КНП ХОР «Областной детский туберкулезный клинический санаторий».

Источник:   Харьковский облсовет
 Тэги:  обсервация, карантин, харьков, коронавирус
 
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