10.04.2020 08:12

Официальные данные о состоянии коронавирусных больных и тех, кто под подозрением, в Харькове

По состоянию на 9 апреля в Харьковской области установлено 5 больных COVID-19 и у 43 подозрение на коронавирусную болезнь.



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На сегодня среди лиц, у которых подтвержден диагноз COVID-19, 3 человека госпитализированы. 1 из них находится в реанимации на поддержке увлажненным кислородом (кислородной маске). Среди лиц, у кого еще не подтверждено подозрение на коронавирус, госпитализированы 13 человек, из них двое - на поддержке увлажненным кислородом, но не в реанимации. Всего на лечении в инфекционных больницах по состоянию на утро находилось 16 человек, сообщили в пресс-службе облгосадминистрации.

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Другие лица, у кого еще не подтверждена подозрение, а также два человека с подтвержденным диагнозом, находятся на самоизоляции под присмотром врачей.

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По состоянию на 9 апреля установлен круг лиц, контактировавших с теми, у кого установлены подозрения (включая подтвержденные случаи). Всего таких контактных лиц - 249. Все они находятся на самоизоляции.

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Отдельно следует акцентировать внимание на медиках. Сейчас зафиксировано подозрения на COVID-19 у 9 медицинских работников - они не связаны с обслуживанием больных коронавирусом. 6 из них госпитализированы, 3 в самоизоляции.

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47 медработников определено в качестве контактных лиц (эта цифра включается в общую 249). 30 из них контактировали с коллегой, у которого впоследствии зафиксировали подозрение на COVID-19 (подозрение не связана с обслуживанием больных коронавирус). Еще 17 медиков (с РАЗНЫХ больниц) контактировали с лицами, у которых зарегистрировано подозрение на коронавирус.