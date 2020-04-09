Харків’яни створили сайт з корисними розробками для медиків і запрошують бажаючих приєднатися

Як повідомили розробники, завдання – допомогти медичній системі України впоратись із навантаженням у розпал пандемії. Команда закликає долучатися всіх, хто має свої розробки, знає запити медиків або готовий займатися постачанням у лікарні. Для цього створена платформа «Yak.today», де медики можуть повідомити про свої потреби, а майстри викладають покрокові інструкції, креслення, технічну документацію для виробництв.
У проєкті пропонується три типи участі:
– людей, у яких є базові вміння робити щось руками (наприклад, захисний щиток або паперові іграшки для дітей, які можна доставити в лікарню);
– тих, у кого є ЧПУ-обладнання, 3D-принтер, швейна машинка або інше нескладне устаткування;
– власників підприємств, які готові переорієнтувати свої потужності на нові потреби (масово виготовляти щитки, захисні костюми тощо).
Над сайтом «Yak.today» працюють інженери з різних міст, зокрема - Харкова, Києва, Івано-Франківська. На порталі можна подати власну інструкцію – її перевірить команда спеціалістів та допрацює, за потреби. Деякі рішення вже перевірені у лікарнях, інші - розробляються на запит медиків. Зокрема, на сайті вже є інструкції до виготовлення щитків на виробництві, 3D-принтері та у домашніх умовах. Найближчим часом з’являться креслення і пояснення до кисневого концентратора, шлема з примусовою фільтрацією повітря (маска PARP). Медики або волонтери можуть подати на сайті запит, якщо медичній команді не вистачає речей, які не потребують спеціальної сертифікації та високотехнологічного виробництва.
«В умовах гіпернавантаження швидкість та ефективність роботи медичної команди може залежати від якогось простого гачка, прикрученого у потрібному місці, чи швидкості надягання захисних рукавичок. Ми готові аналізувати такі запити та шукати інженерні рішення», - повідомив співзасновник платформи «Yak.today», інженер Роман Видро.
Розробники зазначають, що найпоширеніший запит лікарів на сьогодні – засоби індивідуального захисту. Партнерська група волонтерів вже виклала на сайт інструкцію, виготовила та розвезла по лікарням Харкова понад 450 захисних щитків і планує виготовити загалом не менш як півтори тисячі. Координатор проєкту Єгор Іштван повідомив, що допомогти може кожен, хто має 3D-принтер, або готовий профінансувати закупівлю пластика. Написати можна на сторінку «Гараж хаб» або йому особисто у «Facebook».
Усі бази платформи «Yak.today» - безкоштовні. За розвитком проєкту можна стежити на сторінках у соціальних мережах «Facebook»
та «Instagram»
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