09.04.2020 11:48

Харків’яни створили сайт з корисними розробками для медиків і запрошують бажаючих приєднатися

Створено платформу «Yak.today», де майстри та інженери розміщують інструкції до розробок, необхідних під час боротьби з пандемією COVID-19.



// city.kharkov.ua

Як повідомили розробники, завдання – допомогти медичній системі України впоратись із навантаженням у розпал пандемії. Команда закликає долучатися всіх, хто має свої розробки, знає запити медиків або готовий займатися постачанням у лікарні. Для цього створена платформа «Yak.today», де медики можуть повідомити про свої потреби, а майстри викладають покрокові інструкції, креслення, технічну документацію для виробництв.