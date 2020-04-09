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09.04.2020  10:42   

Три новых подозрения на коронавирус появилось за сутки в Харькове

За последние сутки в Харьковской области новых случаев заболевания не зафиксировано..


// ХОГА

Об этом сообщил на своей странице в Facebook председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер, отметив, что появилось три новых подозрения на коронавирусную болезнь.

Всего с начала регистрации в регионе 43 подозрения, из которых - 5 случаев подтверждено, 9 опровергнуто, 29 подозрений ожидают подтверждения.

Среди не опровергнутых 34 (5 подтвержденных + 29 в ожидании) подозрений: 16 человек госпитализированы и 18 на самоизоляции.

Все подтверждены пять случаев - у харьковчан. Среди них умерших или вылеченных нет.

P.S. По официальной статистике Минздрава с начала регистрации в Харьковской области 42 подозрения (не учитывают 1 случай подозрения).

Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, больница, лечение, минздрав
 
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