Три новых подозрения на коронавирус появилось за сутки в Харькове

За последние сутки в Харьковской области новых случаев заболевания не зафиксировано..
Об этом сообщил на своей странице в Facebook председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер, отметив, что появилось три новых подозрения на коронавирусную болезнь.
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Всего с начала регистрации в регионе 43 подозрения, из которых - 5 случаев подтверждено, 9 опровергнуто, 29 подозрений ожидают подтверждения.
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Среди не опровергнутых 34 (5 подтвержденных + 29 в ожидании) подозрений: 16 человек госпитализированы и 18 на самоизоляции.
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Все подтверждены пять случаев - у харьковчан. Среди них умерших или вылеченных нет.
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P.S. По официальной статистике Минздрава с начала регистрации в Харьковской области 42 подозрения (не учитывают 1 случай подозрения).
День хорошо подходит для любых важных и ответственных задач. Главное – не растратить свой потенциал на пустяки.
С самого утра небо в Харькове покроется облаками, которые продержатся до конца дня. Днем ожидается мелкий дождь, который к вечеру может усилиться.
В этот день в 1989 году американец Дуглас Энгелбарт получил премию за изобретение компьютерной мыши.
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