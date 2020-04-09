09.04.2020 09:40

В Харьковской области – пять заболевших коронавирусом

В Украине зафиксировано 1892 случая коронавирусной болезни COVID-19.



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По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 9 апреля в Украине 1892 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 57 летальных 45 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 224 новых случая.



Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:



Винницкая область – 102 случая;

Волынская область – 38 случаев;

Днепропетровская область – 41 случай;

Донецкая область – 11 случаев;

Житомирская область – 31 случай;

Закарпатская область – 51 случай;

Запорожская область – 47 случаев;

Ивано-Франковская область – 218 случаев;

Кировоградская область – 78 случаев;

м. Киев – 300 случаев;

Киевская область – 130 случаев;

Львовская область – 61 случай;

Луганская область – 3 случая;

Одесская область – 43 случая;

Полтавская область – 19 случаев;

Ровенская область – 64 случая;

Сумская область – 56 случаев;

Тернопольская область – 169 случаев;

Харьковская область – 5 случаев;

Херсонская область – 18 случаев;

Хмельницкая область – 16 случаев;

Черновицкая область – 302 случая;

Черкасская область – 80 случаев;

Черниговская область – 9 случаев.



Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 9 апреля 2020 года в Центр поступило 696 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 7901 сообщения о подозрении на COVID-19.