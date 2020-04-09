В Харьковской области – пять заболевших коронавирусом

В Украине зафиксировано 1892 случая коронавирусной болезни COVID-19.
По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 9 апреля в Украине 1892 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 57 летальных 45 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 224 новых случая.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область – 102 случая;
Волынская область – 38 случаев;
Днепропетровская область – 41 случай;
Донецкая область – 11 случаев;
Житомирская область – 31 случай;
Закарпатская область – 51 случай;
Запорожская область – 47 случаев;
Ивано-Франковская область – 218 случаев;
Кировоградская область – 78 случаев;
м. Киев – 300 случаев;
Киевская область – 130 случаев;
Львовская область – 61 случай;
Луганская область – 3 случая;
Одесская область – 43 случая;
Полтавская область – 19 случаев;
Ровенская область – 64 случая;
Сумская область – 56 случаев;
Тернопольская область – 169 случаев;
Харьковская область – 5 случаев;
Херсонская область – 18 случаев;
Хмельницкая область – 16 случаев;
Черновицкая область – 302 случая;
Черкасская область – 80 случаев;
Черниговская область – 9 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 9 апреля 2020 года в Центр поступило 696 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 7901 сообщения о подозрении на COVID-19.
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