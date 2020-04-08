Минздрав дал рекомендации относительно проведения похорон в условиях карантина

Министерство здравоохранения дало рекомендации при проведении ритуальных обрядов, в том числе и похорон, в условиях пандемии коронавирусной болезни COVID-19.
Об этом говорится в сообщении Минздрава в Telegram-канале.
"В связи с ростом количества летальных исходов от COVID-19 Минздрав рекомендует временно следовать рекомендациям при проведении ритуальных обрядов", - указали в Минздраве.
В частности, среди рекомендаций:
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