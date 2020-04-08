08.04.2020 15:05

Минздрав дал рекомендации относительно проведения похорон в условиях карантина

Министерство здравоохранения дало рекомендации при проведении ритуальных обрядов, в том числе и похорон, в условиях пандемии коронавирусной болезни COVID-19.



://unn.com.ua/

Об этом говорится в сообщении Минздрава в Telegram-канале.

"В связи с ростом количества летальных исходов от COVID-19 Минздрав рекомендует временно следовать рекомендациям при проведении ритуальных обрядов", - указали в Минздраве.

В частности, среди рекомендаций: