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08.04.2020  11:38   

Госпитализация или самоизоляция: о ситуации с коронавирусными больными в Харькове и области

На утро 8 апреле в Харьковской области 5 подтвержденных случаев COVID-19 и 3 подозрения опровергнуты.


// Facebook

Среди заболевших коронавирусом трое госпитализированы, двое находятся на самоизоляции, сообщил на своей странице в Facebook председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер.

За последние сутки на Харьковщине подтвердилось еще 4 подозрения. 2 подозрения за последние сутки было опровергнуто.

Ожидают подтверждения 32 подозрения (из них за последние сутки новых - 6).

Среди подозрений цифры одинаковы - 15 человек госпитализированы и 15 - на самоизоляции.

Кучер отметил, что есть 2 летальных случая, но лабораторно COVID-19 не подтвержден. В ближайшее время эти подозрения будут сняты с учета.

Среди официально подтвержденных случаев ни один человек не умер и официально не выздоровел.

P.S. По данным Минздрава в Харьковской области учитывается 39 подозрений (не учтен 1 опровергнутый случай).

Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, больница, лечение, минздрав
 
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