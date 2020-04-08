08.04.2020 10:09

На призыв стать донорами крови откликнулись спецназначенцы (ФОТО)

Бойцы батальона полка полиции особого назначения присоединились к донорскому движению и сдали кровь.



// Нацполиция

В связи с пандемией коронавируса и введением карантина в регионе уровень обеспеченности донорской кровью и ее компонентами в Харьковском областном центре службы крови снизился в несколько раз. Из-за ситуации, которая сложилась в условиях карантина, постоянные доноры не могут вовремя пополнить запасы донорской крови.



7 апреля 20 работников подразделения батальйона №1 полка полиции особого назначения прибыли в областной центр службы крови, чтобы добровольно сдать кровь для тех, кто в ней нуждается. Перед процедурой правоохранители прошли соответствующее медицинское обследование.





По словам заведующего отделом заготовки крови и ее компонентов Алины Потапенко, в марте, до введения карантина в государстве, отдел заготовлял примерно 200-250 доз компонентов крови.



«Сейчас этот показатель упал почти в пять раз. Данная ситуация просто критическая. Поэтому мы очень благодарны нашим донорам, которые изъявили желание и нашли возможным приехать к нам и сдать кровь», - отметила Алина Потапенко.



Также Алина Потапенко рассказала, что для того, чтобы стать донором, прежде всего нужно быть здоровым. Если есть желание - прийти в центр с документом, удостоверяющим личность, пройти лабораторное обследование, осмотр у врача и, если никаких противопоказаний нет, сдать кровь.





Напомним, ранее председатель Харьковского областного совета Сергей Чернов обратился с просьбой ко всем, кто не ограничен в передвижении и не имеет противопоказаний по здоровью, сдать кровь. Также он сообщил, что для ежедневно в 10.00 Харьковский областной центр службы крови осуществляет доставку доноров от 5-го подъезда Госпрома. Во избежание скопления людей предварительно можно зарегистрироваться по ссылке http://bloodservice.org.ua, а также уточнить график работы пунктов сдачи крови в районах области.