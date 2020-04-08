08.04.2020 09:36

В Харькове и области – 5 больных коронавирусом: МОЗ

В Украине зафиксировано 1668 случаев коронавирусной болезни COVID-19



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По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 8 апреля в Украине 1668 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 52 летальных, 35 пациентов выздоровели.



За сутки было зафиксировано 206 новых случаев.



Коронавирусная болезнь обнаружена:



Винницкая область – 89 случаев;

Волынская область – 36 случаям;

Днепропетровская область – 41 случай;

Донецкая область – 11 случаев;

Житомирская область – 21 случай;

Закарпатская область – 43 случая;

Запорожская область – 45 случаев;

Ивано-Франковская область – 198 случаев;

Кировоградская область – 57 случаев;

м. Киев – 256 случаев;

Киевская область – 120 случаев;

Львовская область – 36 случаев;

Луганская область – 3 случая;

Одесская область – 32 случая;

Полтавская область – 17 случаев;

Ровенская область – 44 случая;

Сумская область – 56 случаев;

Тернопольская область – 168 случаев;

Харьковская область – 5 случаев;

Херсонская область – 15 случаев;

Хмельницкая область – 15 случаев;

Черновицкая область – 273 случая;

Черкасская область – 80 случаев;

Черниговская область – 7 случаев.



Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 8 апреля 2020 в Центр поступило 820 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 7205 сообщений о подозрении на COVID-19.