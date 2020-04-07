07.04.2020 15:23

DCH Ярославского возглавила рейтинг компаний, финансирующих борьбу с коронавирусом

Об этом сообщают СМИ, которые проанализировали «антивирусную» активность отечественного бизнеса.



://ukranews.com

"С начала эпидемии коронавирусной инфекции в Украине обнажился целый ворох проблем в системе здравоохранения: инфекционные отделения больниц не готовы к приему большого числа пациентов, в стране критически мало аппаратов для искусственной вентиляции легких, а самим врачам и медперсоналу не хватает элементарных средств индивидуальной защиты — костюмов, перчаток и масок. Государство и местные власти с обеспечением больниц не справляются, поэтому к решению проблемы подключился бизнес — от крупного до мелкого", — отмечают составители рейтинга роль предпринимателей в борьбе с COVID-19.

Помимо DCH Александра Ярославского в перечень наиболее активных бизнес-структур также вошли агрохолдинги МХП Юрия Косюка и "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка, благотворительные фонды Рината Ахметова и Виктора Пинчука, "Эпицентр" супругов Герега, сеть супермаркетов "Сільпо" Владимира Костельмана, "Новая Почта" Вячеслава Климова и др.