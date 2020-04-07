Главная Новости Медицина У Харкові створять комунальну лабораторію для тестування на COVID-19
07.04.2020  14:49   

У Харкові створять комунальну лабораторію для тестування на COVID-19

Комунальну лабораторію для проведення тестів всіх видів, у тому числі на виявлення COVID-19, планують відкрити у Харкові.


://city.kharkov.ua

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив Харківський міський голова Геннадій Кернес. За його словами, фахівцям доручили знайти місце, кошти на обладнання та витратні матеріали будуть виділені.

«Ви знаєте, що я оголосив 2020-й рік роком медицини у Харкові. Черговий важливий крок - я прийняв рішення у найкоротші терміни створити у місті сучасну комунальну лабораторію для проведення тестів усіх видів. Сьогодні така лабораторія є у 22-й інфекційній лікарні, в обласному підпорядкуванні, і ми залежимо від них, тому що ПЛР-машини є тільки у них або у приватних клініках. Ми будемо робити свою лабораторію, щоб вона працювала на Харків і харків'ян», - повідомив міський голова.

Також Геннадій Кернес зазначив, що ПЛР-тестів та експрес-тестів у місті достатньо. Вони є, а тестування проводиться за показаннями.

Источник:   ХГС
 Тэги:  коронавирус, харьков, медицина, тест, коммунальное
 
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