07.04.2020 13:21

У Харкові - один хворий на коронавірус

Станом на 13:00 у місті Харкові зафіксовано один випадок захворювання на коронавірус, і цей хворий знаходиться в самоізоляції.



://city.kharkov.ua

Про це сьогодні, 7 квітня, повідомили у Департаменті охорони здоров'я.



У той же час у 34 людей зафіксована підозра на наявність в організмі COVID-19. Згідно з протоколом, дані харківської лабораторії спрямовані у національну референс-лабораторію до Києва, де повинні підтвердити або спростувати ці підозри.



За даними Центру громадського здоров'я, станом на 9:00 7 квітня в Україні лабораторно підтверджено 1462 випадки COVID-19, у тому числі 45 летальних, 28 осіб одужали. За добу було зафіксовано 143 нові випадки.