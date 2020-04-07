У Харкові - один хворий на коронавірус

Станом на 13:00 у місті Харкові зафіксовано один випадок захворювання на коронавірус, і цей хворий знаходиться в самоізоляції.
Про це сьогодні, 7 квітня, повідомили у Департаменті охорони здоров'я.
У той же час у 34 людей зафіксована підозра на наявність в організмі COVID-19. Згідно з протоколом, дані харківської лабораторії спрямовані у національну референс-лабораторію до Києва, де повинні підтвердити або спростувати ці підозри.
За даними Центру громадського здоров'я, станом на 9:00 7 квітня в Україні лабораторно підтверджено 1462 випадки COVID-19, у тому числі 45 летальних, 28 осіб одужали. За добу було зафіксовано 143 нові випадки.
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