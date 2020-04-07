07.04.2020 10:56

Медикам скорой угрожали родственники больной

6 апреля опять была нажата кнопка тревоги «SOS».



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В 21:48 в службу «103» поступил вызов по улицу Мохначанскому. Плохо себя чувствовала 73-летняя женщина, перенесшая инсульт.

Бригада экстренной помощи прибыла на вызов через 6 минут.

Родственники требовали госпитализировать пожилую женщину в больницу, но показания для этого не было. Получив отказ, родственники начали агрессивно себя вести и угрожать бригаде скорой. Медики нажали тревожную кнопку. Наряд быстрого реагирования прибыл на вызов за 5 минут и освободил бригаду.



Подобные адреса заносят в отдельный список, и в следующий раз бригада отправится на вызов в сопровождении полиции, отметили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.