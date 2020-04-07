Коронавирус: МОЗ обновило статистику заболевших

За сутки было зафиксировано 143 новых случая заболевания COVID-19.
По состоянию на 9:00 7 апреля в Украине зафиксировано 1462 случая коронавирусной болезни COVID-19. Из них 45 летальных, 28 пациентов выздоровели.
Коронавирусная болезнь выявлена:
Винницкая область — 77 случаев;
Волынская область — 34;
Днепропетровская область — 15;
Донецкая область — 10;
Житомирская область — 11;
Закарпатская область — 38;
Запорожская область — 41;
Ивано-Франковская область — 160;
Кировоградская область — 53;
м. Киев — 253;
Киевская область — 97;
Львовская область — 29;
Луганская область — 3;
Одесская область — 30;
Полтавская область — 12;
Ровенская область — 40;
Сумская область — 51;
Тернопольская область — 168;
Харьковская область — 1;
Херсонская область — 13;
Хмельницкая область — 10;
Черновицкая область — 247;
Черкасская область — 62;
Черниговская область — 7.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
По состоянию на утро 7 апреля в Центр общественного здоровья поступило 521 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 6385 сообщений о подозрении на COVID-19.
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