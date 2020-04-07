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07.04.2020  10:09   

Коронавирус: МОЗ обновило статистику заболевших

За сутки было зафиксировано 143 новых случая заболевания COVID-19.


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По состоянию на 9:00 7 апреля в Украине зафиксировано 1462 случая коронавирусной болезни COVID-19. Из них 45 летальных, 28 пациентов выздоровели.

Коронавирусная болезнь выявлена:

Винницкая область — 77 случаев;

Волынская область — 34;

Днепропетровская область — 15;

Донецкая область — 10;

Житомирская область — 11;

Закарпатская область — 38;

Запорожская область — 41;

Ивано-Франковская область — 160;

Кировоградская область — 53;

м. Киев — 253;

Киевская область — 97;

Львовская область — 29;

Луганская область — 3;

Одесская область — 30;

Полтавская область — 12;

Ровенская область — 40;

Сумская область — 51;

Тернопольская область — 168;

Харьковская область — 1;

Херсонская область — 13;

Хмельницкая область — 10;

Черновицкая область — 247;

Черкасская область — 62;

Черниговская область — 7.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

По состоянию на утро 7 апреля в Центр общественного здоровья поступило 521 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 6385 сообщений о подозрении на COVID-19.

Источник:   МОЗ
 Тэги:  коронавирус, карантин, статистика, заболели, выявили
 
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