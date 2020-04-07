07.04.2020 10:09

Коронавирус: МОЗ обновило статистику заболевших

За сутки было зафиксировано 143 новых случая заболевания COVID-19.



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По состоянию на 9:00 7 апреля в Украине зафиксировано 1462 случая коронавирусной болезни COVID-19. Из них 45 летальных, 28 пациентов выздоровели.



Коронавирусная болезнь выявлена:



Винницкая область — 77 случаев;



Волынская область — 34;



Днепропетровская область — 15;



Донецкая область — 10;



Житомирская область — 11;



Закарпатская область — 38;



Запорожская область — 41;



Ивано-Франковская область — 160;



Кировоградская область — 53;



м. Киев — 253;



Киевская область — 97;



Львовская область — 29;



Луганская область — 3;



Одесская область — 30;



Полтавская область — 12;



Ровенская область — 40;



Сумская область — 51;



Тернопольская область — 168;



Харьковская область — 1;



Херсонская область — 13;



Хмельницкая область — 10;



Черновицкая область — 247;



Черкасская область — 62;



Черниговская область — 7.



Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



По состоянию на утро 7 апреля в Центр общественного здоровья поступило 521 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 6385 сообщений о подозрении на COVID-19.