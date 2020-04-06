06.04.2020 09:32

На Харьковщине усилили проверки питьевой воды

Госпродпотребслужба проверила более 400 систем водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах



// consumer.gov.ua

Государственный санитарно-эпидемиологический надзор за соблюдением требований санитарного законодательства на объектах систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов усилен в связи с решением Совета нацбезопасности в условиях карантина по коронавирусу.



По состоянию на 6 апреля специалисты управления государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства и структурных подразделений Главного управления Держпродспоживслужбы в Харьковской области провели комиссионные проверки 57 объектов централизованного, 331 объекта децентрализованного водоснабжения и 15 объектов водоотведения.



По результатам проверки были выявлены нарушения на 23 объектах централизованного, 277 объектах децентрализованного водоснабжения, а также на 1 объекте водоотведения. В связи с выявленными нарушениями санитарного законодательства специалисты Службы выдали 46 предписаний об устранении нарушений, а также 20 ответственных лиц были привлечены к административной ответственности.



Также было инициировано проведение 12 заседаний комиссий ТЭБ и ЧС по рассмотрению вопроса обеспечения населения районов Харьковской области качественным питьевым водоснабжением.