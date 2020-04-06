Минздрав рассказал, какие случаи COVID-19 попадают под бесплатное лечение

Бесплатно лечат только пациентов в среднем и тяжелом состоянии
Под бесплатное лечение попадают только средние и тяжелые случаи заболевания коронавирусом в Украине. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
По его словам, за государственные средства лечат только пациентов, которые находятся в среднем и тяжелом состоянии
"На сегодняшний день вопрос лечения, особенно средней тяжести и тяжелых больных - это то, что должно выполнять государство. И мы сейчас в срочном порядке пересматриваем это. Просматриваем пакеты медицинских услуг и медицинских гарантий", - отметил Степанов.
Он также добавил, что в этих случаях используются "достаточно дорогие лекарства".
"Государство будет брать это на себя", - добавил Степанов.
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