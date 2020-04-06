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06.04.2020  15:51   

Минздрав рассказал, какие случаи COVID-19 попадают под бесплатное лечение

Бесплатно лечат только пациентов в среднем и тяжелом состоянии


Фото: Максим Степанов (da.odessa.gov.ua)

Под бесплатное лечение попадают только средние и тяжелые случаи заболевания коронавирусом в Украине. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, за государственные средства лечат только пациентов, которые находятся в среднем и тяжелом состоянии

"На сегодняшний день вопрос лечения, особенно средней тяжести и тяжелых больных - это то, что должно выполнять государство. И мы сейчас в срочном порядке пересматриваем это. Просматриваем пакеты медицинских услуг и медицинских гарантий", - отметил Степанов.

Он также добавил, что в этих случаях используются "достаточно дорогие лекарства".

"Государство будет брать это на себя", - добавил Степанов.

Источник:   РБК Украина
 Тэги:  коронавирус, лечение, обеспечение, лекарства
 
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