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06.04.2020  12:34   

Харків'янам безкоштовно роздадуть мільйон захисних масок

Через школи і дитячі садки міста найближчим часом почнеться видача захисних масок сім'ям харків'ян.


://city.kharkov.ua

Таке рішення було ухвалено сьогодні, 6 квітня, на засіданні Міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яку провів перший заступник Харківського міського голови Ігор Терехов.

Перший віцемер зазначив, що 1 млн масок були придбані в Китаї за рахунок коштів, виділених з резервного фонду міста. Вся продукція сертифікована.

«Зараз маски знаходяться у Міській клінічній лікарні №13. Буквально сьогодні ми почнемо розвозити їх по районах. 750 тис. масок будуть роздані через Департамент освіти. Для цього ми задіємо директорів шкіл і дитячих садків, у яких є бази даних дітей та їхніх батьків. На кожного члена сім'ї поки ми видамо по одній масці», - повідомив Ігор Терехов.

Також видавання масок здійснюватиметься через установи Департаменту праці та соціальної політики та Департаменту охорони здоров'я.

Надалі, повідомив перший віцемер, місто планує закупити і роздати харків'янам ще 1 млн. масок.

Зазначимо, згідно з карантинними заходами щодо попередження поширення коронавіирусу, городяни повинні виходити на вулицю тільки у захисних масках.

Источник:   ХГС
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, доставка, маска, группа риска, волонтер
 
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