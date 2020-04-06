06.04.2020 09:48

Коронавирус: МОЗ обновило данные о заболевших

В Харьковской области новых заболевших нет.



// РБК-Украина

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 6 апреля в Украине 1319 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 38 летальных, 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 68 новых случаев.



Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:



▪️ Винницкая область – 75 случаев;

▪️ Волынская область – 24 случая;

▪️ Днепропетровская область – 14 случаев;

▪️ Донецкая область – 9 случаев;

▪️ Житомирская область – 11 случаев;

▪️ Закарпатская область – 35 случаев;

▪️ Запорожская область – 41 случай;

▪️ Ивано-Франковская область – 116 случаев;

▪️ Кировоградская область – 41 случай;

▪️ м. Киев – 234 случая;

▪️ Киевская область – 91 случай;

▪️ Львовская область – 27 случаев;

▪️ Луганская область – 3 случая;

▪️ Одесская область – 27 случаев;

▪️ Полтавская область – 11 случаев;

▪️ Ровенская область – 39 случаев;

▪️ Сумская область – 51 случай;

▪️ Тернопольская область – 160 случаев;

▪️ Харьковская область – 1 случай;

▪️ Херсонская область – 10 случаев;

▪️ Хмельницкая область – 10 случаев;

▪️ Черновицкая область – 220 случаев;

▪️ Черкасская область – 62 случая;

▪️ Черниговская область – 7 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 6 апреля 2020 в Центр поступило 373 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 5864 сообщения о подозрении на COVID-19.



Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция - самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.