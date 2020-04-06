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06.04.2020  09:48   

Коронавирус: МОЗ обновило данные о заболевших

В Харьковской области новых заболевших нет.


// РБК-Украина

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 6 апреля в Украине 1319 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 38 летальных, 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 68 новых случаев.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

▪️ Винницкая область – 75 случаев;
▪️ Волынская область – 24 случая;
▪️ Днепропетровская область – 14 случаев;
▪️ Донецкая область – 9 случаев;
▪️ Житомирская область – 11 случаев;
▪️ Закарпатская область – 35 случаев;
▪️ Запорожская область – 41 случай;
▪️ Ивано-Франковская область – 116 случаев;
▪️ Кировоградская область – 41 случай;
▪️ м. Киев – 234 случая;
▪️ Киевская область – 91 случай;
▪️ Львовская область – 27 случаев;
▪️ Луганская область – 3 случая;
▪️ Одесская область – 27 случаев;
▪️ Полтавская область – 11 случаев;
▪️ Ровенская область – 39 случаев;
▪️ Сумская область – 51 случай;
▪️ Тернопольская область – 160 случаев;
▪️ Харьковская область – 1 случай;
▪️ Херсонская область – 10 случаев;
▪️ Хмельницкая область – 10 случаев;
▪️ Черновицкая область – 220 случаев;
▪️ Черкасская область – 62 случая;
▪️ Черниговская область – 7 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 6 апреля 2020 в Центр поступило 373 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 5864 сообщения о подозрении на COVID-19.

Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция - самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, карантин, статистика
 
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