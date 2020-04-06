Под Харьковом подросток подавилась едой: девушку откачала скорая

Медики приехали на вызов через 2 минуты.
5 апреля в 9:57 скорую помощь вызвали в Балаклейский район по поводу «постороннего предмета в горле», сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
Бригада экстренной помощи прибыла на вызов за 2 минуты и обнаружила девочку 16 лет, которая подавилась во время приема пищи.
На месте была проведена успешная реанимация. Просле ребенка в тяжелом состоянии доставили в ближайшее реанимационное отделение.
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