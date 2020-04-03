Главная Новости Медицина Главный санврач предупредил об опасности клапанного респиратора для окружающих
03.04.2020  13:42   

Главный санврач предупредил об опасности клапанного респиратора для окружающих

Респираторы с клапанами выдоха защищают только человека, который носит такой респиратор.


://facebook.com

Об этом на брифинге заявил замглавы Минздрава и главный санврач Виктор Ляшко.

- Клапан выдоха позволяет достаточно быстро и качественно, однонаправленным потоком, выделяться большому количеству воздушного потока, который может содержать возбудитель инфекционной болезни, - заявил Ляшко.

Также Ляшко напомнил, что маска не защищает человека, однако "выделение биологического материала, который может содержать возбудитель, уменьшается, и не достигает полутора метра, а может выделяться не более чем на 10-15 сантиметров": "Поэтому, если не соблюдается социальная изоляция, маска на лице человека, еще возможно без симптомов, но может быть инфицированного, снижает риски заражения других".

Источник:   Лига Новости
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, доставка, продуктов, группа риска
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
03.04 Власть Геннадий Кернес: карантин очень быстро показал, сколько людей в Харькове оказались на грани выживания 03.04 Образование У понеділок на телеканалах стартують онлайн-уроки для школярів 03.04 Общество Змінилися дати проведення фестивалю «Create Kharkiv»
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 