03.04.2020 13:42

Главный санврач предупредил об опасности клапанного респиратора для окружающих

Респираторы с клапанами выдоха защищают только человека, который носит такой респиратор.



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Об этом на брифинге заявил замглавы Минздрава и главный санврач Виктор Ляшко.



- Клапан выдоха позволяет достаточно быстро и качественно, однонаправленным потоком, выделяться большому количеству воздушного потока, который может содержать возбудитель инфекционной болезни, - заявил Ляшко.



Также Ляшко напомнил, что маска не защищает человека, однако "выделение биологического материала, который может содержать возбудитель, уменьшается, и не достигает полутора метра, а может выделяться не более чем на 10-15 сантиметров": "Поэтому, если не соблюдается социальная изоляция, маска на лице человека, еще возможно без симптомов, но может быть инфицированного, снижает риски заражения других".