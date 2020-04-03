В Украину прибыли еще 100 тыс. ПЦР-тестов, купленных бизнесменами для Харькова

Все закупки товаров медназначения Ярославским осуществляются по ценам производителей.
В аэропорту "Борисполь" осуществил посадку борт с еще 100 тыс. ПЦР-тестов для диагностики коронавируса, которые при содействии китайского миллиардера Джека Ма смог закупить для Украины владелец и президент DCH Александр Ярославский. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Ярославского.
Напомним, ранее Ярославский сообщил, что из $2 млн, выделенных им на противодействие эпидемии, $ 850 тыс. перечислены за 100 тыс. ПЦР-систем. Именно эта партия высокоточных лабораторных тест-систем прибыла сегодня из Китая через Стамбул.
"Это все помощь нашего друга Джека Ма", - заявил бизнесмен.
Как отметил бизнесмен, еще $1,15 млн Ярославский перечислил за 50 аппаратов искусственной вентиляции легких, которые будут доставлены в Украину из Германии в ближайшее время.
Все закупки товаров медназначения Ярославским осуществляются по ценам производителей, промежуточные звенья в цепочке поставок на этих партиях товара не зарабатывают.
По мнению бизнесмена, в такое время на вещах первой необходимости никто зарабатывать не может.
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