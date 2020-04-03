03.04.2020 16:13

У Харкові збільшилася кількість дітей, які страждають аутизмом

Станом на початок 2020 року на диспансерному обліку в Харкові перебувають 489 дітей, що страждають на аутизм.



//city.kharkov.ua

Як повідомили в Департаменті охорони здоров'я, кількість хворих у порівнянні з 2018 роком зросла майже на 150 осіб.

За словами фахівців, в залежності від інтенсивності проявів аутизм може бути як легкого, так і важкого ступеня. За статистикою, лише 20% хворих з важкими формами атипового аутизму мають несприятливий прогноз, в інших 80% випадків пацієнти можуть навчатися за загальноосвітніми та корекційними програмами.

Діагностувати захворювання у дитини можна, судячи з її поведінки. Однак, як стверджують фахівці, тільки половина батьків помічають подібні зміни у дітей у віці 12-18 місяців, а 80% звертають увагу на відхилення після досягнення нею двох років. Несвоєчасне лікування аутизму може вплинути на довгостроковий результат, тому лікарі рекомендують батькам уважно стежити за поведінкою дитини і в разі виявлення одного із наступних симптомів негайно проконсультуватися у фахівця:

- порушення мови (частина дітей-аутистів не говорить зовсім, інші сильно відстають від своїх однолітків в мовному розвитку);

- відсутність емоційного контакту з людьми;

- проблеми в соціалізації: діти не вміють гратися з однолітками, не розуміють емоцій інших людей;

- напади агресії тощо.

Основний спосіб лікування аутизму - це психотерапія і соціальна адаптація. Медикаментозне лікування при аутизмі призначається з метою корекції поведінки і різних проявів захворювання.

У разі виявлення захворювання в Харкові по медичну допомогу можна звернутися у Міську дитячу поліклініку №2 (телефон: 725-02-13) або Міську дитячу поліклініку №23 (телефон: 725-56-55), де діють відділення раннього втручання, що дозволяють проводити діагностику і ранню корекцію розладів, пов'язаних з аутизмом.

Також кваліфіковану медичну допомогу дітям, які страждають на аутизм надають у Міській дитячій лікарні №5 (телефон: 725-06-82).

Довідка. Аутизм - важкий психічний розлад, що виражається у відході від контактів з навколишнім світом, відсутністю емоцій, неадекватним реагуванням і дефіцитом соціальної взаємодії. У хлопчиків аутизм зустрічається в 3-4 рази частіше, ніж у дівчаток.

Щороку 2 квітня відзначається Всесвітній день поширення інформації про проблему аутизму (World Autism Awareness Day), мета якого - підкреслити необхідність допомагати людям, які страждають на аутизм, і підвищувати рівень їхього життя.