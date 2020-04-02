В Харькове еще одно подозрение на короновирус, – Облздрав

На утро 2 апреля по Харьковской области один случай заболевания COVID19, у 12 человек подозрение на вирус.
Заболевший – харьковчанин, за границы области не выезжал, говорит, что не было контактов с людьми с подозрением на коронавирус или выезжавшими на границу, сообщили в пресс-службе ХОГА.
Сейчас она находится на самоизоляции.
Напомним, на вечер 1 апреля по Харьковской области зафиксирован один случай заболевания COVID19 и у 11 человек было подозрение на вирус (из них двое выявлены 30 марта, четверо – 31 марта, двое на утро 1 апреля и трое – к вечеру 1 апреля).
В денежных делах возможны крайности и непродуманные решения, поэтому воздержитесь от шопинга и вообще – будьте осторожнее с деньгами.
Погода в Харькове порадует нас безоблачным утром, но уже в середине дня она изменится и будет пасмурной до самого вечера. Без осадков.
Ежегодно в день рождения сказочника Ганса Христиана Андерсена весь мир отмечает Международный день детской книги.
влажность:
давление:
ветер: