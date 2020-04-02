02.04.2020 10:21

В Харькове еще одно подозрение на короновирус, – Облздрав

На утро 2 апреля по Харьковской области один случай заболевания COVID19, у 12 человек подозрение на вирус.



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Заболевший – харьковчанин, за границы области не выезжал, говорит, что не было контактов с людьми с подозрением на коронавирус или выезжавшими на границу, сообщили в пресс-службе ХОГА.

Сейчас она находится на самоизоляции.

Напомним, на вечер 1 апреля по Харьковской области зафиксирован один случай заболевания COVID19 и у 11 человек было подозрение на вирус (из них двое выявлены 30 марта, четверо – 31 марта, двое на утро 1 апреля и трое – к вечеру 1 апреля).