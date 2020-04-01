01.04.2020 15:25

Все обязаны носить маски постоянно и больше двух не собираться - решение министров

Для предупреждения распространения коронавирусной болезни Правительство планирует ввести более жесткие меры безопасности на период карантина, о чем сообщили на заседании 1 апреля.



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Соответствующие изменения с однодневным доработкой предложено постановлению №211 «О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2» на заседании Кабинета Министров. Постановление будет изложена в новой редакции.

«С целью предотвращения распространения коронавирусной болезни предлагается ввести эффективную комбинацию профилактических медикаментозных мероприятий, среди которых: домашняя изоляция, социальное дистанцирование лиц в возрасте старше 60 лет, ограничение посещения парков и зон отдыха и прочее», - сказал на заседании Правительства Министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Итак, несмотря на ежедневный рост количества больных COVID-19 в Украине более чем на 10%, и учитывая решение Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и опыт международной практики, Правительство считает необходимым ввести более жесткие требования по карантину .

В частности, во время карантина, который продлится до 24 апреля 2020 на всей территории Украины, среди внесенных новых изменений действовать запрет на:

- пребывание в общественных местах без надеть маски или респиратора;

- перемещение группой лиц более чем два человека, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей;

- пребывание в общественных местах лиц, не достигших 16 лет, без сопровождения совершеннолетних;

- посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости;

- посещение спортивных и детских площадок;

- проведение всех массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий, в которых принимает участие более 10 человек, кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Отметим, что некоторые ограничительные меры уже введены в действие местными властями.

Все остальные нововведения будут обработаны с учетом предложений Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой и профильных министерств и ведомств.