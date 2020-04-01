01.04.2020 09:48

Коронавирус – не приговор, оставайтесь дома и пристально следите за своим здоровьем, – доктор Комаровский

Специалисты призывают украинцев не паниковать, оставаться дома, а при подозрении на инфекцию звонить семейному врачу. А еще не верить информации из неофициальных источников, так как в сети распространяется много фейков.



// izvestia.kharkov.ua

80% из тех, кто все-таки заболеет коронавирусом, перенесут его в легкой форме – и это факт, основанный на статистических данных, отмечают медицинские специалисты. Поэтому диагноз COVID-19 – не приговор даже для людей, которые относятся к группе риска.



Для них единственный совет, как впрочем и для всех остальных, – сохранять спокойствие и не паниковать, заботиться о гигиене рук, помещения, а также вещей, которыми пользуетесь, осознавать и уменьшить социальную активность.



Евгений Комаровский, практикующий врач:

Все почему-то считают, что если в группе риска, то это всё, если нет, то может жить спокойно. Понимаете, какая ситуация. Пожилая женщина, вам 82 года, вы в группе риска? Да, вы очень, очень сильно в группе риска. Что говорит тот факт, что вы в группе риска? Что вы должны быть особо осторожны, но это не говорит о том, что человек, который не в группе риска, может валять дурака. Мойте руки, держите дистанцию. Любой человек должен соблюдать эти элементарные нормы, независимо – он в группе риска или нет.



Карантин – это ответственность каждого, чтобы не подвергнуть опасности окружающих. Даже при предположению некоторых, что они раньше переболели чем-то, схожим с симптомами коронавируса, не значит, что теперь можно расслабиться.



Евгений Комаровский, практикующий врач:

Потом чуть-чуть попозже, когда пойдёт это всё на спад, когда разгрузятся лаборатории у каждого из нас появится возможность определить наличие антител, их количество и титр, чтобы знать мы перенесли коронавирус или не перенесли и тогда мы будем делать глобальные выводы. Но смотрите ещё раз, если у вас уже была коронавирусная инфекция. Это всё равно не даёт вам возможности шляться где попало, хвататься за всё подряд и рисковать жизнью других людей.



Также, отмечает Евгений Комаровский, появилось много мифов о том, как можно преодолеть коронавирус, множество рецептов. Это и лекарства, и БАДы, и профилактический прием антибиотиков и различных народных средств. Уверяет, это не работает, потому что на сегодня пока нет ни одного действенного препарата. А все, что преподносят в соцсетях как чудо метод, ничто иное как фейк и пустая трата средств. . .



Евгений Комаровский, практикующий врач:

Ну, есть наука, неужели вы думаете, что науке известно, что имбирь помогает, но она упорно молчит, пока олигархи во всём мире не запасутся имберём. Расслабьтесь, не надо этого всего.



Поэтому использовать и распространять информацию следует только из проверенных источников и соблюдать все рекомендации специалистов.



А именно, если есть подозрение на коронавирусную инфекцию, не принимайте самостоятельно никаких решений, предостерегают медики, не надо бежать в медучреждение на тестирование и даже идти на прием к семейному врачу, достаточно лишь ему позвонить и рассказать о симтомах. А он уже решит, как поступить в этой ситуации, необходима ли госпитализация в стационар, или следует лечиться дома.



