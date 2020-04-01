01.04.2020 09:04

Врачи, контактировавшие с мужчиной, которому подтвердили СOVID-19, ушли на каратин

16 человек из 17-ти, которые находятся в самоизоляции из-за контакта с больным, инфицированным коронавирусом SARS-CoV-2, являются врачами.



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Об этом сообщил председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер, передает "Суспільне".



«На сегодняшний день подтверждено - один молодой человек, до 30 лет, об этом публично сообщалось, что круг лиц, контактировавших с этим человеком, тоже установлен. Это 17 человек. Из них 1 человек - это член семьи и, действительно, 16 врачей. Из этих 16 врачей, которые находятся на самоизоляции, на сегодняшний день - ни одного подтвержденного, установленного случае заболевания коронавируса», - сказал Кучер.



Известно, что заболевшему - 26-27 лет. Кучер отказался сообщать более точную информацию о пациенте, пояснив, что не имеет права разглашать персональные данные.