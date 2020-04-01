Харьков получил гуманитарный груз от Офиса Президента (ФОТО)

01.04.2020 08:41

Груз распределили между инфекционной больницей и военным госпиталем.

В Харьковскую область поступил гуманитарный груз, распределенный Офисом Президента Украины.

Областной инфекционной больнице передали тысячи респираторов, костюмы биозащиты и все необходимое для ИВЛ. Еще часть поступившей помощи передали в военный госпиталь.

В состав груза вошло почти 250 тысяч перчаток, около 6000 бахил, костюмы биозащиты, более 10 тысяч медицинских респираторов для «красной зоны»; многоразовые шапочки; термометры; датчики; необходимые для проведения искусственной вентиляции легких дыхательные контуры, фильтры, эндотрахеальные трубки и тому подобное.