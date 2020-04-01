Харьков получил гуманитарный груз от Офиса Президента (ФОТО)

Груз распределили между инфекционной больницей и военным госпиталем.
В Харьковскую область поступил гуманитарный груз, распределенный Офисом Президента Украины.
Областной инфекционной больнице передали тысячи респираторов, костюмы биозащиты и все необходимое для ИВЛ. Еще часть поступившей помощи передали в военный госпиталь.
В состав груза вошло почти 250 тысяч перчаток, около 6000 бахил, костюмы биозащиты, более 10 тысяч медицинских респираторов для «красной зоны»; многоразовые шапочки; термометры; датчики; необходимые для проведения искусственной вентиляции легких дыхательные контуры, фильтры, эндотрахеальные трубки и тому подобное.
Если не хотите, чтобы день прошел в беспрестанных спорах, постарайтесь уважать интересы и чувства окружающих.
Погода в Харькове порадует нас безоблачным утром, но уже в середине дня она изменится и будет пасмурной до самого вечера. Без осадков.
Обычай веселиться, шутить и обманывать друг друга именно 1 апреля существует в очень многих странах.
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