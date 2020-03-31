31.03.2020 16:41

Новий веб-додаток допоможе харківським лікарям дістатися на роботу

У Харкові створили додаток «ХелпМед», яке дає можливість працівникам медичних установ діставатися до місця роботи.



//bun.com.ua

Як повідомили у Департаменті цифрової трансформації, « ХелпМед » - це веб-додаток, який на час карантину допоможе медикам знаходити волонтерів-водіїв, які перебувають поруч і готові підвезти їх до лікарень і поліклінік.

«Події сьогодення – це не тільки світовий карантин, а ще й перевірка на людяність. Поки більшість людей має змогу залишатися вдома, лікарі вимушені щодня ризикувати життям та наражатися на небезпеку.

Вже кілька тижнів існує ініціатива допомоги медикам дістатися до роботи. Власники авто створили телеграм-канал та щодня підвозять лікарів.

Наш друг Дмитро Гармаш - один із них. Але на телеграм-каналі він вирішив не зупинятися і разом із «Vilmate» та «Highway Group» створив додаток «ХелпМед», - зазначили у департаменті.