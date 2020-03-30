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30.03.2020  09:50   

Определены больницы в Харькове и области, которые будут принимать пациентов с коронавирусом: список

Минздрав определил список больниц, куда будут госпитализировать пациентов с коронавирусом.


//lb.ua

Под госпитализацию пациентов с COVID-19 в Харьковской области определены 17 больниц.

Из них 7 больниц находятся в городе, 10 – в районах.

Список больниц:
– Харьковская областная клиническая инфекционная больница;
– Харьковская областная детская инфекционная клиническая больница;
– Харьковский областной клинический специализированный диспансер радиационной защиты населения;
– Харьковская городская клиническая многопрофильная больница № 17;
– Харьковская городская клиническая больница № 13.
– Харьковская областная детская клиническая больница;
– Харьковский городской клинический родильный дом №2 имени М.Х. Гельфериха;
– Балаклейская ЦРБ;
– Богодуховская ЦРБ;
– Валковская ЦРБ;
– Волчанская ЦРБ;
– Змиевская ЦРБ;
– Красноградская ЦРБ;
– Купянское территориальное медицинское объединение;
– Лозовское территориальное медицинское объединение;
– Первомайская ЦРБ;
– Чугуевская ЦРБ им. М.И. Кононенко.

По данным Минздрава, в этих больницах - 4155 койко-мест, 805 инфекционных мест и 180 мест для изоляции заболевших. В них есть 128 аппаратов ИВЛ.

В этих больницах работает 276 врачей и 122 анестезиолога.

Напомним, Министерство здравоохранения изменило стандарты оказания медицинской помощи больным коронавирусом пациентам.
 

Источник:   МОЗ
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, больница, лечение, минздрав
 
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