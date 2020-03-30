30.03.2020 09:50

Определены больницы в Харькове и области, которые будут принимать пациентов с коронавирусом: список

Минздрав определил список больниц, куда будут госпитализировать пациентов с коронавирусом.



//lb.ua

Под госпитализацию пациентов с COVID-19 в Харьковской области определены 17 больниц.



Из них 7 больниц находятся в городе, 10 – в районах.



Список больниц:

– Харьковская областная клиническая инфекционная больница;

– Харьковская областная детская инфекционная клиническая больница;

– Харьковский областной клинический специализированный диспансер радиационной защиты населения;

– Харьковская городская клиническая многопрофильная больница № 17;

– Харьковская городская клиническая больница № 13.

– Харьковская областная детская клиническая больница;

– Харьковский городской клинический родильный дом №2 имени М.Х. Гельфериха;

– Балаклейская ЦРБ;

– Богодуховская ЦРБ;

– Валковская ЦРБ;

– Волчанская ЦРБ;

– Змиевская ЦРБ;

– Красноградская ЦРБ;

– Купянское территориальное медицинское объединение;

– Лозовское территориальное медицинское объединение;

– Первомайская ЦРБ;

– Чугуевская ЦРБ им. М.И. Кононенко.



По данным Минздрава, в этих больницах - 4155 койко-мест, 805 инфекционных мест и 180 мест для изоляции заболевших. В них есть 128 аппаратов ИВЛ.



В этих больницах работает 276 врачей и 122 анестезиолога.

Напомним, Министерство здравоохранения изменило стандарты оказания медицинской помощи больным коронавирусом пациентам.

